وسام أبو علي يشيد بـ جماهير الاهلي ويتحدث عن انضمامه لـ منتخب فلسطين (فيديو)

علق وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على انضمامه إلى منتخب فلسطين، ووجه رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء.

وقال وسام أبو علي عبر حساب الاتحاد الفلسطيني على فيسبوك: ” انضمامي لـ منتخب فلسطين كان صعبًا للغاية، ولكن أنا سعيد بانضمامي للمنتخب، هذا شىء كبير لي ولأهلي ولشعب فلسطين”.

أقرأ أيضًا.. الظهور الأول لـ علي معلول بعد نجاح جراحته (فيديو)

وتابع:” عندما علمت قرار فيفا بالموافقة على انضمامي لمنتخب فلسطين كنت سعيدًا للغاية،ولكن كنت أتمنى أن يأتي القرار قبل بطولة كأس آسيا، ولكن الحمدلله”.

وواصل:”ارتداء قميص منتخب فلسطين شرف عظيم بالنسبة لي مثلما أرتدي قميص الاهلي. وأشكر جماهير الاهلي على دعمهم الشديد لي واعتبرهم أحد أفضل الجماهير حول العالم”.

وشهدت قائمة منتخب فلسطين تواجد وسام أبو علي مهاجم الاهلي، لمواجهة لبنان وأستراليا في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا.