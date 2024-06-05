أفشة يعود إلى تدريبات الاهلي في هذا الموعد بعد حل أزمته مع كولر

كشف الإعلامي أمير هشام، موعد عودة محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، لتدريبات الأحمر الجماعية بعد حل أزمته مع مارسيل كولر.

وكانت هناك تقارير إعلامية قد كشفت عن أزمة بين مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلي، ومحمد مجدي أفشة، وهو ما أدى إلى استبعاد الأخير من تدريبات الأحمر والمطالبة بتوقيع عقوبة ضده.

يأتي ذلك بعد تصريحات أفشة التي وصفها البعض بأنها غير موفقة، وأدت إلى غضب كولر وعدد من لاعبي الاهلي.

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وأوضح أمير هشام في تصريحات عبر برنامجه “+90″، أن محمد مجدي أفشة، غاب عن تدريبات الاهلي، لليوم الثاني على التوالي، بعد قرار مارسيل كولر باستبعاده.

وأشار إلى أن أفشة سوف يعود للمشاركة بنسبة كبيرة في تدريبات الفريق اليوم الأربعاء، ولم يتم إصدار عقوبة ضده حتى الآن.