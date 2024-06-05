تعليق خالد الغندور على اعتذار سيد عبدالحفيظ

علق الإعلامي خالد الغندور، على اعتذار سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي السابق، له.

وقال الغندور في تصريحات عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “كابتن سيد عبدالحفيظ خرج في تصريحات مؤخرًا وقال إنه كان زعلان لأنه تنمر عليا أو اتكلم عليا وعلى شكلي وطولي، إلا أنه مختلف معي في كل الحاجات التانية”.

وتابع: ” لكنه بيعتذرلي عما بدر منه، وأنا بقوله اعتذارك مقبول، انت أخويا الصغير، معنديش أي مشكلة معاك نهائيًا، طول عمرك بتدافع عن النادي الاهلي اللي اتربيت فيه وبتحبه”.

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واستكمل الغندور: “كنت مدير كرة ناجح حتى مع اختلافي معاك، لكن كنت حزين على رحيلك من النادي الاهلي، رحيلك كان غير مقنع لأن أنت كنت ناجح”.

وأشار: “الاختلاف بيننا طبيعي، واختلاف انتمائنا أمر طبيعي، وندافع عن ما نؤمن به سواء كان غلط أو صح، لكن الخروج عن السياق كان غير مقبول، أنا أعلم جيدًا مدى أخلاقك وتربيتك وانت أيضًا تعلم ذلك عني، وبشكرك على اعتذارك وأنا متقبل، وأنا بعتذرلك لو كنت أساءت إليك”.