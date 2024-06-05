الخطيب يعلن عن تاريخ لعب أول مباراة لـ الاهلي على الاستاد الجديد

علق محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، مساء أمس الثلاثاء، على بناء ستاد الاهلي في الفترة القادمة.

ووفقاً للموقع الرسمي للنادي الاهلي، الذي أعلن عن مشروع القرن، وهو يشمل مدنية رياضية تضم استاد بسعة 42 ألف مقعد ومتحف وجامعة ومدرسة وفندق ومستشفي رياضي.

وقال محمود الخطيب خلال حفل إعلان النادي الاهلي:” الحلم ببناء استاد الاهلي بدأ في السبعينات”.

وتابع:” اليوم هو يوم تاريخي للنادي الاهلي، فإن آخر مباراة رسمية أقيمت على ملعب التتش الخاص بالقلعة الحمراء كان عام 1975 أي قبل 49 سنة”.

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وواصل:” الحلم مازال متوجدًا، الجميع يعمل والجمهور انتظر، ودي بداية الحلم والخطوة الكبرى، ربنا أكرم النادي الاهلي بجمهوره”.

وتابع:” من حق الجمهور علينا أن يصل للاستاد بسهولة ومعه أدواته المسموح بها، ومن حق الأجيال القادمة أن تعرف قيمة النادي الاهلي”.

وأردف:” جمهور الاهلي أحسن جمهور في الكون، وله حق علينا وعليا أنا شخصيًا، نفسي أشوف النادي الاهلي بيلعب في ملعبه”.

وأختتم:” كان حلمي أن أمشى بجوار سور النادي الاهلي، وبفضل الله وجماهير الاهلي وزملائي حققت أكثر من حلمي”.