باريس سان جيرمان يتخذ قرارًا صادمًا بعد انتقال مبابي إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، أن نادي باريس سان جيرمان قد اتخذ قرارًا صادمًا، بعد إعلان نادي ريال مدريد انضمام الفرنسي كيليان مبابي بشكل مجاني للملكي.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، أمس الاثنين، رسميًا، تعاقده مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي، في صفقة انتقال حر، لمدة 5 سنوات.

وبدأت الأزمة بين مبابي وباريس سان جيرمان في بداية الموسم المنصرم 2023-2024، عندما قرر اللاعب الفرنسي عدم التجديد مع النادي، فاستُبعد من معسكر الفريق وعدم مشاركته للمباريات الأولى في الموسم.

ووفقًا لـ صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، أكدت أن باريس سان جيرمان قرر حجب مدفوعات لـ كيليان مبابي بقيمة 80 مليون يورو.

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وتابعت أن ذلك القرار جاء بعد رحيل مبابي بشكل مجاني من باريس سان جيرمان للانضمام لـ ريال مدريد.

وواصلت أن إدارة باريس سان جيرمان قد رفضت دفع راتب كيليان مبابي، عن شهري أبريل ومايو، ورفض دفع مكافأته الخاصة (الولاء) التي كان من المفترض حصوله عليها في شهر فبراير.

حيث كان وعد الخليفي رئيس باريس سان جيرمان مبابي بمبلغ 70 مليون يورو كمكافأة ولاء عندما وقع على تمديده لعام 2022.

فقد حصل مبابي على مكافأة الولاء لعام 2023 فقط، قبل أن يتم حجب الأموال الأخرى المستحقة له من قبل النادي الفرنسي.

وأختتمت التقارير إنه إذا لم يحصل مبابي على باق مستحقاته سينتهي هذا الأمر إلى جدل قانوني إذا لم يتوصل أي من الطرفين إلى اتفاق.