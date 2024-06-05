عبدالله السعيد يروي تفاصيل توقيعه لـ الزمالك 2018 وموقف الاهلي

كشف عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل توقيعه للأبيض في عام 2018، و موقف الاهلي حينها.

وقال عبد الله السعيد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ام بي سي مصر2: ” في 2018 كنت لاعبًا حرًا ويحق لي التوقيع في أي ناد”.

وتابع:” وتفاوض معي الزمالك برقم كبير، وأيضًا أندية آخرى، والرقم المعروض علي في الاهلي كان بعيدًا، وقيل لي إن الأرقام التي تتحدث فيها بعيدة ولك الحرية في أن تختار”.

وواصل:”الزمالك حينها عرض علي مبلغًا برقم مُقارب لعرض الاهلي، فوافقت عليه”.

وأضاف:”المستشار مرتضى منصور كلمني، وعرضوا علي رقم وأنا طلبت رقم والأمر انتهى وقتها، ووقعت للأبيض قبل كأس العالم 2018″.

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واستكمل:” الناس عندما علمت الأمر، وكنت في غرفة بها الكابتن الخطيب وحسام البدري وتركي آل الشيخ، وقلت لهم أنا وقعت للزمالك ولا أريد أن أتعرض للإيقاف، أنتم قلتوا لي شوف مصلحتك وأنا شفتها، وتركي آل الشيخ قال لهم هو وقع هل تريدونه قالوا نعم، فمضيت وفي اليوم التالي تم عرضي للبيع”.

وأردف: “كنت غاضبًا من ما حدث، لو كانوا يريدونني أن أبقى كانوا أنهوا الموضوع من بدري، خاصة وأن تركي آل الشيخ كان يستطيع أن ينهي الموضوع، ولكن هذا لم يحدث، لماذا أخرج بعد ذلك بشكل سيء؟”.

وتابع :” لم نتفق أنا والأهلي مع بعض، وانهيت عقدي معي لهم، لماذا هذه التصرفات؟، لماذا لا نكون مثل أندية أوروبا؟، لماذا تم تصديري بهذه الصورة السيئة؟، وأنا راجل واضح أقوم بعملي، ما المشكلة في أنني عندما أعرض رقم والنادي يعرض رقم إما يمر الأمر باتفاق أو لا”.

واختتم حديثه: “ثم بعد ذلك علمت أن تركي آل الشيخ هو من أنهى الأمر مع نادي الزمالك، وعلمت أن الاهلي قد عرضني للبيع مثل باقي اللاعبين اليوم التالي مباشرًا، ولم أكن أتوقع ذلك، في الجلسة أغمروني بالحب ثم بعدها عرضوني للبيع”.