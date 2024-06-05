اخبار الرياضه

10 صور للجهاز الفني ولاعبي الأهلي من حفل تدشين مشروع القرن

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يقام الآن حفل تدشين استاد النادي الأهلي الجديد "مشروع القرن"، في فرع النادي بالشيخ زايد.

وحرص الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على حضور الحفل.

وتوافد عدد من لاعبي المارد الأحمر على حفل تدشين الاستاد مثل، حسين الشحات وكريم نيدفيد وعمرو السولية، بجانب علي معلول ومحمود كهربا.

اقرأ أيضًا:

"بعد الخسارة من صنداونز بخماسية".. كريم نيدفيد يشكر مجلس إدارة النادي الأهلي لهذا السبب

"الظهور الأول لعلي معلول".. أبرز حضور حفل الأهلي لتدشين مشروع القرن

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا