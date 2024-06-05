10 صور للجهاز الفني ولاعبي الأهلي من حفل تدشين مشروع القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يقام الآن حفل تدشين استاد النادي الأهلي الجديد "مشروع القرن"، في فرع النادي بالشيخ زايد.

وحرص الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على حضور الحفل.

وتوافد عدد من لاعبي المارد الأحمر على حفل تدشين الاستاد مثل، حسين الشحات وكريم نيدفيد وعمرو السولية، بجانب علي معلول ومحمود كهربا.

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