طبيب الزمالك يكشف الحالة الطبية لأحمد فتوح والجزيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في نادي الزمالك، الحالة الطبية لثنائي الفريق الأول أحمد فتوح وسيف الدين الجزيري.

وتعرض فتوح للإصابة في تدريبات منتخب مصر، واستبعد من المعسكر قبل مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، فيما تعرض الجزيري للإصابة خلال وجوده مع منتخب تونس.

وقال أسامة في تصريحات عبر الموقع الرسمي للزمالك، إن فتوح يعاني من إصابة بتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية، وبدأ البرنامج التأهيلي والعلاجي، اليوم داخل النادي.

وأشار أسامة إلى أن الجزيري يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، وأنه يتواصل معه بشكل مستمر، ومن المقرر أن يخضع إلى فحوصات جديدة اليوم، للوقوف على حالته بشكل نهائي وتحديد بروتوكول العلاج الخاص به.

اقرأ أيضاً:

بعد استبعاده من المنتخب.. هل يلحق فتوح بلقاء السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك؟