أشرف صبحي: مشروع الأهلي يتماشى مع رؤية الدولة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
أدلى وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، بتصريحات في حفل تدشين استاد الأهلي.
وقال وزير الشباب والرياضة في الحفل: "مشروع الأهلي يتماشى مع رؤية الدولة المصرية والتي تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التطوير والاستثمار في قطاع الرياضية بشكل عام".
وأضاف: "اعتدت على حضور افتتاحات وتدشين مشروعات إنشائية للنادي الأهلي، والتي كان من بينها وضع حجر الأساس لفرع الأهلي في التجمع الخامس، إلى جانب العديد من المناسبات المتعددة داخل النادي".
وواصل: "هناك طفرة كبيرة في المنشآت داخل مصر خاصة في المدينة الأولمبية العالمية التي تضم كافة أنواع النشاط الرياضي".
وأتم أشرف صبحي: "نبارك للنادي الأهلي على هذا الحدث وندعم عملية التطوير".
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