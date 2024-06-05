"حاسس إنها أكتر من حقي".. تصريحات محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في حفل تدشين مشروع القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أدلى رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، ببعض التصريحات في حفل تدشين استاد الأهلي "مشروع القرن".

وقال الخطيب: "أنا دخلت النادي الأهلي كلاعب في 1971، ملعب التتش حينها في ذاكرتي حتى الآن، وكنت بحلم إني أعدي بجانب سور الأهلي".

وأضاف: "حققت أشياء لم أكن أتخيل إنني أحققها، وحاسس إنها أكتر من حقي".

وواصل: "حلم الاستاد ابتدى سنة 76، وطلبنا أرض جديدة للنادي الأهلي في مكانين، مدينة نصر والمعادي، والمجلس اختار مدينة نصر".

وأردف: "ولكن بعد ذلك رفضت هيئة الطيران المدني وجود ارتفاعات بسبب مطار القاهرة، وبدأنا بعدها نفكر في إنشاء الملعب في السادس من أكتوبر وهذا حدث سنة 1992 وحصلنا على الأرض التي نتواجد بها الآن لأنه كان المستهدف إنشاء فرع للنادي والاستاد.

وأوضح: "المشكلة ذاتها واجهتنا في أكتوبر لأن الحد الأقصى للارتفاع هو 6 متر فقط، وبدأنا نفكر في كيفية مواجهة تلك الأزمة، ولمدة سنة ونصف أو سنتين بحثنا من أجل الحصول على موافقة خاصة بالارتفاع".

وأتم رئيس النادي الأهلي: "وبعد ذلك هيئة عمليات القوات المسلحة وافقت على ارتفاع 30 متر لإنشاء الملعب، ولو لم يكن لدينا موافقة لم يكن هناك استاد".

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