اخبار الرياضه

خالد بيبو يكشف حقيقة توقيع عقوبة على أفشة وقرار تجميده

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف مدير الكرة بالنادي الأهلي، خالد بيبو، حقيقة توقيع عقوبة على صانع ألعاب الفريق محمد مجدي أفشة وتجميده.

وأكد خالد بيبو لموقع "الخليج 365" أنه تم توقيع عقوبة على أفشة لكن لم يتم أخذ قرار تجميده بعد واقعة التصريحات.

وكان قد أوضح مصدر لمصراوي أن كولر منع أفشة من نزول التدريبات الجماعية يوم الإثنين الماضي، بسبب غضب زملاء اللاعب من تصريحاته، بل ونقل لإدارة الكرة طلبه بتوقيع عقوبة مالية على اللاعب.

وقال إبراهيم فايق مساء أمس الإثنين: "توضيح مهم: أفشة قال لي إنه لم يتم توقيع عقوبة عليه ولم يتم إيقافه".

وحل محمد مجدي أفشة ضيفا على الإعلامي إبراهيم فايق يوم الأحد الماضي في برنامج الكرة مع فايق.

اقرأ أيضًا:

غضب زملائه وينتظر عقوبة.. مصدر يكشف تفاصيل أزمة أفشة وكولر

إبراهيم فايق: أفشة أخبرني بعدم توقيع عقوبة عليه.. وعلمت أن كولر مستاء

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا