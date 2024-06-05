"رجعت للحياة".. عبدالله السعيد يعلق على انتقاله إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث عبدالله السعيد لاعب الزمالك الحالي، عن معايير انتقاله إلى الفرق، بداية من الإسماعيلي وحتى الأبيض.

وقال السعيد في تصريحات عبر برنامج "الكورة مع فايق" على قناة إم بي سي مصر 2: "الموضوع عرض وطلب واحتراف، ولكن انتقالي إلى الزمالك به عاطفة، ما يقرب من 3 سنوات أريد الانتقال إلى الزمالك، مرة كان يوجد إيقاف قيد ومرتين المفاوضات لم تكتمل".

وأضاف: "الجماهير كانت تريدني، على الرغم من السن وأنني لم ألعب في المرة الأولى، لكنهم تمسكوا بي، وكان لدي الرغبة وأشهر أنني "رجعت للحياة"، اللعب لنادي جماهيري مختلف والناس تحبني".

واختتم: "الناس في بيراميدز كانت متمسكة بي كوني قائد الفريق، وبيراميدز إذا كان نادي جماهيري، كان ليكون في مكان آخر، لكنني أحب الانتقال إلى الزمالك من وقت ما ولدت وأنا ألعب في نادي جماهيري".