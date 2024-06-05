"شوف مصلحتك وتدخل تركي آل الشيخ".. عبدالله السعيد يكشف كواليس رحيله عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف عبدالله السعيد لاعب الزمالك الحالي والأهلي السابق، كواليس رحيله عن الأخير وتوقيعه للأول، عام 2018.

وقال السعيد في تصريحات عبر برنامج "الكورة مع فايق" على قناة إم بي سي مصر 2: "في 2018، كنت لاعبا حرا ومن حقي التوقيع لأي ناد، وكنت أمتلك عروضا بأرقام وعرض علي الأهلي أرقاما بعيدة، وقالوا لي "لو قدامك حاجة شوفها"، وأرى أن مثلما يحق للنادي التعاقد مع لاعب أفضل في مركزي، لماذا لا يرحل اللاعب إذا تلقى شئ أفضل".

وأضاف: "في الخارج الأندية الكبرى عندما يتلقى اللاعب عرضا، النادي يحافظ عليه، وتلقيت عرضا في الخليج مقارب لعرض الزمالك حينها، وتواصل معي الأبيض وأنا طلبت رقم تمت الموافقة عليه، ووقعت قبل كأس العالم بعدة أشهر، وكان من المفترض الإعلان مع تجمع المنتخب".

وأوضح: "عندما علم الأهلي كنت في إجازة عدت بعدها إلى التمرين، وعقدت جلسة حضرها محمود الخطيب رئيس النادي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة وعدلي القيعي مدير التعاقدات وتركي آل الشيخ، وقالوا لي وقعت الزمالك، قلت نعم "انتوا قولتوا شوف مصلحتك"، تركي آل الشيخ قال للخطيب تريد عبدالله أم لا، قال نعم نريده، وأعطاهم كلمة بإنهاء الموضوع".

وواصل: "ووقعت للأهلي بعدما وفوجئت في اليوم التالي أنه تم عرضي للبيع، كنت مستاء مما حدث معي، وتركي آل الشيخ عرض إنهاء الموضوع منذ البداية، ولكن كان يقال له لا الفريق "هيبوظ"، على الرغم من أن هذا لم يحدث بعدها وسقف التعاقدات "اتضرب ومبقاش في سقف"، ولماذا أظهروني بشكل سيء، لماذا لا تقف معي وأنا ليس لدي مشاكل وانتهى عقدي، لماذا لا نكون مثل الفرق الأخرى، ترجل النجوم في احترام وتقدير".

وتابع: "تركي آل الشيخ هو الذي أنهى الموضوع مع الزمالك، وعلمت أنني للبيع مثل الناس، كنت متوقع في الجلسة أن يقال لي شكرا، لكن عندما وجدت حب صدقت الناس، لكن حدث العكس، وتركي هو من وجد لي ناد فيه انتقالات مفتوحة، للمشاركة في كأس العالم وبعدها انتقلت إلى أهلي جدة".