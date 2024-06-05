تصفيات مؤهلة لكأس العالم.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تنطلق اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024، الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بجانب عدد من المواجهات الأوروبية الودية الدولية.

ويلاقي منتخب تونس نظيره غينيا الاستوائية في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بينما يواجه المتخب الفرنسي منافسه لوكسمبورج.

التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

ناميبيا ضد ليبيريا - 7 مساء - ssc

تشاد ضد أفريقيا الوسطى - 7 مساء - ssc

سيراليون ضد جيبوتي - 7 مساء - ssc

جنوب السودان ضد توجو - 7 مساء - ssc

تونس ضد غينيا الاستوائية - 10 مساء - ssc

مباريات أوروبية ودية دولية

سلوفاكيا ضد سان مارينو - 7 مساء - beIN SPORTS 3

السويد ضد الدنمارك - 8 مساء - beIN SPORTS 2

النرويج ضد كوسوفو - 8 مساء - beIN SPORTS 4

بلجيكا ضد مونتينيجرو - 9.30 مساء - beIN SPORTS 3

فرنسا ضد لوكسبورج - 10 مساء - beIN SPORTS 1

أسبانيا ضد أندورا - 10.30 مساء - beIN SPORTS 2