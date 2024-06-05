عبدالله السعيد: "تركي آل الشيخ قاللي هتيجي بيراميدز فيه مباراة بكرة ضد الأهلي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف عبدالله السعيد لاعب الزمالك الحالي والأهلي السابق، كواليس توقيعه إلى بيراميدز والمشاركة مع الفريق وتسجيل هدفا في الأهلي، خلال 24 ساعة.

وقال السعيد في تصريحات عبر برنامج "الكورة مع فايق" على قناة إم بي سي مصر 2: "تركي آل الشيخ كلمني وقال لي أريدك في بيراميدز، قلت له تمام موافق أكون في بيراميدز، قاللي هتيجي عندك مباراة بكرة ضد الأهلي".

وأضاف: "ولم أفكر في الأمر، طالما رضيت بيه، وإذا كنت ستفكر لا تتخذ القرار، واتخذت قرارا بلعب المباراة، وشاركت في المباراة، لتنفيذ ما قيل لي، وطلعت كل ما عندي".

وانتقل عبدالله السعيد إلى بيراميدز، يوم 4 يناير 2019، وفي نفس اليوم خاض لقاء ضد الأهلي وسجل هدف الفوز، في لقاء انتهى بنتيجة 2-1.