شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج ومازن هشام يتأهلان لربع نهائى بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائي المصري، علي فرج ومازن هشام، إلى الدور ربع النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة في الاسكواش، والتي تستضيفها برمنجهام خلال الفترة بين 2 إلى 9 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 195 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في دور الـ 16 ببطولة الاسكواش كالتالي:

فوز مازن هشام على فاركاز بلاسز بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة اللاشولك: 12-10, 8-11, 11-3, 13-11.

فوز علي فرج على محمد أبو الغار بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 16-14, 11-3.

وتحمل البطلة المصرية نور الشربيني، المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، وكذلك البطل المصري علي فرج المصنف الأول للرجال، لقب البطولة عن النسخة الماضية.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية واسعة بوجود 31 لاعباً ولاعبة فى منافسات الرجال والسيدات جاءوا كالتالي:

18 لاعبة وهن: نور الشربيني، سلمى الطيب، زينة ميكيوي، هنا معتز، نادين شاهين، نور الطيب، هنا رمضان، نور أبو المكارم، ندى عباس، سلمى هاني، فريدة محمد، نوران جوهر، ملك خفاجي، فيروز أبو الخير، كنزي أيمن، مريم متولي، روان العربي، وهانيا الحمامي.

13 لاعباً وهم: علي فرج، عمر مسعد، محمد أبو الغار، فارس الدسوقي، مازن هشام، طارق مؤمن، يحيى النوساني، يوسف إبراهيم، يوسف سليمان، مصطفى عسل، كريم الحمامي، كريم عبد الجواد، علي أبو العنين.