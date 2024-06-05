شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يتحدث عن لعبه بجوار دونجا وفترة تأهيله من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد فتوح، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن نبيل عماد دونجا من أفضل لاعبى الوسط، مشيرا إلى أنه لاعب كبير ويقدم مستويات مميزة مع الفارس الأبيض.

وأضاف فتوح خلال تصريحاته لبرنامج "الهدف" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر شاشة "أون سبورت 2" أنه يفضل اللعب في وسط الملعب في وجود نبيل عماد دونجا، نظرا لإعطائه ثقل في وسط الملعب.

وتحدث فتوح عن إصابته فى أنكل القدم والتي أبعدته عن معسكر منتخب مصر، مشيرا إلى أنه سيخوض فترة تأهيل لمدة تتراوح من أسبوعين لثلاث أسابيع، متمنيا التوفيق للفراعنة في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم. وتابع فتوح أن الأجواء داخل معسكر منتخب مصر رائعة، معربا عن تفاؤله بتحقيق الفوز على بوركينا فاسو.