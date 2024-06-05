شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا: بكيت قبل نهائى الكونفدرالية بسبب دعم الجمهور.. وأدعو لنبذ التعصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نبيل عماد دونجا، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن جمهور الزمالك يقدر دائما مجهود اللاعب المجتهد ويدعمه دائما ليظل محافظا على مستواه، مؤكدا أن جمهور الزمالك كلمة السر في تتويج الفارس الأبيض بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف دونجا خلال تصريحاته لبرنامج الهدف، مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر شاشة "اون سبورت 2" أنه بكى من مشهد تواجد جمهور الزمالك في استاد القاهرة بنهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي، مشيرا إلى اللاعبين تعاهدوا على إسعاد جماهير الزمالك وتحقيق لقب الكونفدرالية.

وأكد دونجا أنه شعر بالفوز باللقب بعد الفوز على دريمز الغاني بثلاثية في عقر داره، وأن هدف الجزيري في مرمى نهضة بركان نقطة فوز الزمالك بالكونفدرالية، كما أكد جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك ساهم بقوة في تطوير أدائه داخل الملعب.

وعن مشهد ياسين البحيري لاعب نهضة بركان، أكد أنه موقف لا ينسي خاصة أنه موقف يعكس مدى خلق اللاعب وحرصه على سلامة منافسه رغم خسارة فريقه لقب الكونفدرالية.

وأكد نبيل عماد دونجا أن علاقته قوية بلاعبي الأهلي مثل محمد عبد المنعم ومحمد هاني ورامي ربيعة، مضيفا: " أرفض اللعب على مشاعر الجماهير".