شكرا لقرائتكم خبر عن الألعاب النارية تزين ختام حفل تدشين مشروع القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل تدشين مشروع القرن للنادى الأهلي فى ختامه احتفالية كبرى بالألعاب النارية، بعد الانتهاء من المراسم الرسمية للحفل، والتي ألقى خلالها الحضور كلمات، أكدت أهمية الحدث التاريخي ورؤيته التي تواكب رؤية الدولة المصرية في البناء.

ونظم مسئولو النادي الأهلي حفلا كبيرا في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء للإعلان عن تفاصيل استاد الأهلي الذي سيُقام في فرع الشيخ زايد، وموعد البدء فيه، وطريقة التمويل وكل التفاصيل الخاصة بتحقيق حلم كل الجماهير الأهلاوية.

وقام مجلس إدارة النادي الأهلي بتقديم الدعوة لعدد كبير من المسئولين عن الرياضة المصرية والوزراء ومحافظى القاهرة والجيزة لحضور الحفل الذي تقرر أن تكون مدته 70 دقيقة، ومن المقرر أن يُعلن الأهلي تفاصيل مشروع استاد الأهلي وما تم خلال الفترة الماضية من مفاوضات مكثفة واتفاقات مع شركات ستقوم بتنفيذ هذا المشروع العملاق الذي سيتضمن ملاعب فرعية ومتحفا ومستشفى طبيا وفندقا.

وكان مسئولو النادي الأهلي يسابقون الزمن ويبحثون عن أفضل التصميمات وأفضل العروض المقدمة والمتاحة لتنفيذ المشروع الحلم، لاسيما وأن الاستاد هو العمل الذي يخطط له المجلس الأحمر منذ فترة طويلة، ويعتبر المشروع الوحيد الذي لم يتم تنفيذه من البرنامج الانتخابي لمجلس الإدارة الحالي، قبل أن يستعد لإزاحة الستار عن أحد أهم إنجازات المجلس الحالي.