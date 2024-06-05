شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا: عبد الله السعيد أعظم لاعب فى تاريخ الكرة المصرية بمركز 10.. وشيكابالا لن يعتزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد نبيل عماد دونجا، لاعب وسط فريق الكرة الاول بنادي الزمالك، بمستوى زميله بالفريق عبد الله السعيد، مؤكدا أنه لاعب كبير ويعد أعظم لاعب في مركز 10 بتاريخ الكرة المصرية.

وأضاف دونجا في تصريحات له لبرنامج "الهدف" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر شاشة "أون سبورت 2"، أنه كان السبب في انتقال أحمد حمدي لصفوف نادي الزمالك، مشيرا إلى أنه تحدث مع اللاعب والمسئولين فى القلعة البيضاء لإتمام الصفقة، ليقينه بأن اللاعب سيفيد الفريق بشكل كبير.

وعن حديث محمود شيكابالا عن الاعتزال، قال دونجا إنه لن يعتزل، خاصة أن اللاعبين يتمسكون باستمراره بالفريق، موجها له رسالة على الهواء بضرورة عدم الاعتزال فى الوقت الحالي والاستمرار مع الفريق. وأكد دونجا أن المنافسة على الدورى ما زالت مستمرة، وأن الزمالك قادر على العودة للمنافسة مرة أخرى.