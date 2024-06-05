شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل: جماهير الأهلى تستحق مشروع القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن جماهير النادى الأحمر تستحق هذا المشروع الضخم.

وقال قنديل في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الاعلامي كريم رمزي: "مجلس الإدارة كان حريصا على عمل لائحة للنادي، وهذا الأمر هو ما قام بالتمكين في إنشاء هذه الشركات بتفاصيلها، وتلاها بعد ذلك على مدار السنوات والأيام مجهود كبير حتى تحقيق حلم الأهلاوية والوصول لهذا المشروع الكبير لبناء استاد الأهلي ومشروعات أخرى ستسعد جماهير الأهلى.

وأضاف قنديل: "تكلفة إنشاء استاد الأهلي كبيرة جدا، والنادي الأهلي لن يتحمل أى تكاليف مالية لتنفيذ هذا المشروع، والتكلفة ستكون حوالى 12 مليار جنيه وهناك شركة تمويل مع شركات أخرى لإنشاء هذا الاستاد".

واختتم قنديل تصريحاته: "إدارة الأهلي جزء من جمهور النادي، ويسعدني كثيرا أنني خلال تواجدى فى مجلس الإدارة حققنا 4 ألقاب ببطولة دوري أبطال أفريقيا.. ونحلم أن نلعب نهائي دوري أبطال أفريقيا في المستقبل فى استاد النادي الأهلي".