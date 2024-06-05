شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: تكلفة مشروع القرن 12 مليار جنيه ولن نتحمل أى أعباء مالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، أن النادى لن يتكلف أى أموال فى بناء المدينة الرياضية، موضحا أن هناك خطة استثمارية لتمويل المشروع، قائلا: "هناك 4 محاور أساسية فى قصة الاستاد، أولا الأرض التى سيتم بناؤه عليها، ثانيا تصميم الاستاد، لازم يتماشى مع هوية النادى الأهلى، ثالثا الشق المختص بالموافقات والتراخيص، والشق الرابع هو التمويل وهذا كان العائق الأكبر أمامنا".



وأكد سراج الدين خلال تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس": "بصمات العامرى فاروق متواجدة دائما، وكان دؤوبا فى عمله ومتفانٍ بقوة فى عمله بالنادى الأهلي".



وأضاف: "كل الشكر لكل مؤسسات الدولة التى قدمت يد العون للأهلى من أجل البدء فى تنفيذ مشروع القرن، وحصلنا بالفعل على موافقات من أجل تنفيذ المدينة الرياضية".



وواصل: "موضوع التمويل قد يكون على هيئة قرض بنكى لكن فوائده كبيرة للغاية، وسيكون عائده على أجيال الأهلى القادمة ومجالس إداراته وسيكون حملا كبيرا".



وأكد: "تكلفة المشروع 12 مليار جنيه، والأهلى لن يتحمل أى أعباء مالية، حيث سيكون التمويل الخاص بالمدينة عن طريق كافة الشركات العملاقة التى وقعنا معها الاتفاقية بحق انتفاع لمدة 25 عاما، وبعد 15 سنة الأهلى سيجنى بعضا من العوائد".



واستمر: "حصلنا على قرض 300 مليون جنيه من أجل بناء فرع التجمع، وعدد الأعضاء وصل لـ 11 ألفا، وقيمة الاشتراكات تجاوزت الـ 3 مليارات جنيه".