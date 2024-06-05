أيمن الشريعي: اتحاد الكرة حول اللعبة إلى نزاعات بين الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي أن الاتحاد المصري لكرة القدم حول اللعبة لنزاعات بين جميع الأطراف، معربًا عن استياءه من طريقة تحديد الفرق المتأهلة للبطولات الإفريقية في الموسم القادم.

وقال أيمن الشريعي في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كرة القدم لعبة ترفيهية، لكن اتحاد الكرة حولها إلى أزمة نزاعات".

وأضاف: "نحن نعاني من هذه الأزمة، وأقول لعامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة إنك موظف في رابطة الأندية، ولا يصح أن تتحدث باسم رابطة الأندية".

وتابع: "انتخبنا عامر حسين في اتحاد الكرة ولم ننتخبه في رابطة الأندية، وعليه التفرقة في ذلك، وليس من حقه الإعلان عن القرارات، إلا إذا كان لديه تفويض بذلك".

وأكمل: "اتحاد الكرة حفظ شكوانا في أزمة دوري 2003، ولكن التحقيقات أثبتت أن لاعب نادي المصري قام بالتزوير في البطاقة الشخصية، وكان من المفترض أن تقوم إدارة النادي بالبحث عن حقوق الأندية".

وواصل: "لا ندرس موقفنا من المشاركة في كأس الكونفدرالية حتى نعرف قرار رابطة الأندية، إذا تم الاستقرار على مشاركة المصري، نحن مستعدون بتوصيل فريق المصري للمباريات".

وأتم أيمن الشريعي تصريحاته قائلًا: "لائحة عامر حسين 57 ورقة، أما لائحة الفيفا بها مئات الأوراق، ولا تترك شيئًا للصدفة".