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المصري: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية.. وأتحدى رابطة الأندية

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الحسيني أبو قمر، نائب رئيس نادي المصري أن فريقه الأحق بالمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم القادم.
وقال الحسيني في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نحن نحترم نادي إنبي، ولكنهم ليسوا وحدهم من يتواصلوا مع إدارة رابطة الأندية، ونحن لا نبحث عن الحصول على حقوق الأندية الأخرى".
وأضاف: "لائحة اتحاد الكرة تنص على تأهل الفريق الفائز من المواجهات المباشرة، وهذا ما تم تطبيقه في الموسمين الماضيين".
وتابع: "على الأندية أن تحترم حقوق النادي المصري، لكن من الواضح أن المقصود هو المصري.. وأؤكد أن البنود واضحة، واحنا مش كل شوية هنطلع نرد".
وأتم الحسيني أبو قمر تصريحاته قائلًا: "أتحدى أن يقول أحد أعضاء رابطة الأندية إن المتأهل لن يكون بالمواجهات المباشرة، هل الرابطة ستخالف نظامها الأساسي؟".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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