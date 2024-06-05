شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يواجه الزمالك والنصر الليبى وديا استعدادا لمباراة الجونة بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، على خوض مباريتين ودتيتين أمام الزمالك والنصر الليبى، ضمن الاستعدادات لمواجهة الجونة في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

ومن المقرر أن تقام مواجهة البنك الأهلى أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل، بينما مواجهة النصر الليبى يوم الأحد المقبل.

ويستعد فريق البنك الأهلى لمواجهة الجونة ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، والمقرر إقامتها يوم 17 من الشهر الجارى على استاد خالد بشارة بمدينة الغردقة في تمام الساعة الرابعة عصرا.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 23 نقطة.

وكان فريق البنك الأهلى تأهل إلى دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر بعد الفوز على بتروجت بنتيجة 4-1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد السلام.