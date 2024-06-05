مواعيد مباريات بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في النسخة الجديدة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مواعيد مباريات بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية، في النسخ الجديدة.

ومن المقرر أن تبدأ بطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة الجديدة، يوم 16 أغسطس القادم، حيث انطلاق الدور التمهيدي الأول، الذي سوف يستمر حتى يوم 18 من الشهر ذاته ذهابًا، بينما تلعب لقاءات الإياب في الفترة ما بين 23-25 من الشهر ذاته.

وتلعب مباريات الذهاب، من الدور التمهيدي الثاني في الفترة ما بين 13 إلى 15 سبتمبر، على أن تقام مباريات الإياب في الفترة ما بين 20 إلى 22 من الشهر ذاته.

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أما دور المجموعات فمن المقرر أن تلعب مباريات الجولة الأولى يومي 25 و27 أكتوبر، بينما الجولة الثانية يومي 1-3 نوفمبر، والجولة الثالثة ستكون من 8-10 نوفمبر.

وتقام الجولة الرابعة يومي 26-27 نوفمبر، والجولة الخامسة من 6-8 ديسمبر، والجولة الأخيرة ستكون 13-15 ديسمبر.

فيما سيكون لقاءات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في الفترة بين 28 إلى 30 مارس، على أن تكون مباريات الإياب في الفترة بين 4-6 أبريل.

بينما تنطلق مباريات نصف النهائي، ذهابًا في الفترة من 18-20 أبريل، على أن تقام مباريات العودة في الفترة من 25-27 أبريل، وتلعب المباراة النهائية من البطولة القارية في الفترة بين 18 إلى 31 مايو 2025.

وجاءت مواعيد مباريات الكونفدرالية كالتالي:

ذهاب الدور التمهيدي: 18 أغسطس

إياب الدور التمهيدي: 25 أغسطس

ذهاب الدور التمهيدي الثاني: 15 سبتمبر

إياب الدور التمهيدي الثاني: 22 سبتمبر

الجولة الأولى في دور المجموعات: 27 أكتوبر

الجولة الثانية في دور المجموعات: 3 نوفمبر

الجولة الثالثة في دور المجموعات: 10 نوفمبر

الجولة الرابعة في دور المجموعات: 27 نوفمبر

الجولة الخامسة في دور المجموعات: 8 ديسمبر

الجولة السادسة في دور المجموعات: 15 ديسمبر

ذهاب ربع النهائي: 30 مارس

إياب ربع النهائي: 6 أبريل

ذهاب نصف النهائي: 20 أبريل

إياب نصف النهائي: 27 أبريل

نهائي الكونفدرالية الإفريقية: تقام مباراتي الذهاب والعودة في الفترة بين 18 و31 مايو (موعد مبدئي)