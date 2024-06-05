موعد مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026

نقدم لكم موعد مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم، أمام نظيره بوركينا فاسو، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو، في الجولة الثالثة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو، يوم الخميس الموافق 6 يونيو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

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وتقع كتيبة حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، في المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي تضم أيضًا، بوركينا فاسو وغينيا بيساو، وسيراليون، وأثيوبيا وجيبوتي.

ويتواجد منتخب مصر في المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد 4 نقاط.