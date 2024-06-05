ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مباراة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

نقدم لكم جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر الأول لكرة القدم، قبل مواجهة بوركينا فاسو، في إطار منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، التي تضم بوركينا فاسو وغينيا بيساو، وسيراليون، وأثيوبيا وجيبوتي.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، يوم الخميس الموافق 6 يونيو الجاري.

اقرأ أيضًا.. السعيد: سأعتزل بقميص الزمالك وشيكابالا أول من فاوضني وهذا موقف مشاركتي في السوبر أمام الاهلي

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر وبوركينا فاسو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

1- مصر 6 نقاط

2- بوركينا فاسو 4

3- غينيا بيساو 4

4- سيراليون نقطة واحدة

5- أثيوبيا نقطة واحدة

6-جيبوتي بدون نقاط