بيراميدز ينافس الاهلي على ضم صفقة هجومية

دخل نادي بيراميدز، في منافسة مع الاهلي من أجل الحصول على خدمات صفقة هجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان النادي الاهلي قد أبدى رغبته في التعاقد مع البوركينابي الدولي، محمد كوناتي، لاعب فريق أخمات جروزني الروسي، خلال فترة الميركاتو الصيفي القادم.

وأوضحت تقارير صحفية أن إدارة نادي بيراميدز، تواصلت مع وكيل محمد كوناتي، من أجل بحث إمكانية التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

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وأكد وكيل اللاعب محمد كوناتي، أن الاهلي وبعض أندية أوروبا، دخلوا في مفاوضات معه من أجل ضم اللاعب، في الموسم القادم، بعد انتهاء عقده مع ناديه الروسي.

الاهلي يرغب في ضم كوناتي، بعد أن تم الاستقرار على رحيل الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم القلعة الحمراء في الصيف القادم.

ومن المقرر أن يشارك كوناتي مع منتخب بوركينا فاسو، في مواجهة مصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، غدًا الخميس.

وشددت التقارير على أن مسئولو النادي الاهلي، سوف يعقدون جلسة مع وكيل اللاعب أثناء تواجده في القاهرة، من أجل مناقشة العرض الرسمي وحسم الصفقة بشكل مبكر.