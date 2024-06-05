السعيد: سأعتزل بقميص الزمالك وشيكابالا أول من فاوضني وهذا موقف مشاركتي في السوبر أمام الاهلي

أكد عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه سوف يعتزل بالقميص الأبيض، موضحًا أنه منذ الصغر كان يتحدث معه شيكابالا من أجل الانضمام إلى قلعة ميت عقبة.

وأوضح السعيد في تصريحات تليفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر، أن محمود شيكابالا قائد الزمالك، تحدث معه منذ أن كان في الإسماعيلي من أجل انضمامه إلى القلعة البيضاء، وقت انتقاله إلى الاهلي.

وتابع: “وجدت حب واحترام كبير من لاعبي الزمالك، غرفة الملابس فيها حب كبير، عكس ما يتم تداوله، ويحبون بعضهم وبيخافوا على بعض، ودائمًا يقفون بجانب بعض”.

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وأضاف: “عند ارتدائي قميص الزمالك شعرت بأنني أرغب في نزول الملعب ومشاهدة الجمهور، دايمًا مساندين رغم الأزمات، وأصبحت أتمنى ألعب كل يوم مباراة مع الزمالك، بسبب حب وتقدير واحترام الجمهور”.

واستكمل السعيد: “قدمت تنازلات من أجل الانضمام إلى الزمالك، وهو أمر طبيعي، لأنها رغبتي منذ فترة طويلة، وأنا صغير كنت إسمعلاوي وأميل معه للزمالك، وسأعتزل بقميص الزمالك”.

وعن موقفه من المشاركة في السوبر الإفريقي أمام الاهلي: ” يحق لي اللعب في المباراة، وأنتظر المباريات الكبيرة، وإن شاء الله سنفوز”.