بمشاركة منتخب مصر.. مواعيد مباريات الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026

يترقب عشاق وجماهير كرة القدم، لمباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، التي سوف تقام خلال شهر يونيو الجاري.

ونستعرض لكم مواعيد مباريات الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع غينيا بيساو صاحب المركز الثالث.

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مواعيد مباريات الجولة الثالثة

سيراليون ضد جيبوتي، يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

غينيا بيساو ضد أثيوبيا، الجمعة الموافق 6 يونيو، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مصر ضد بوركينا فاسو، الجمعة الموافق 6 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة

جيبوتي ضد أثيوبيا، يوم الأحد الموافق 9 يونيو، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بوركينا فاسو ضد سيراليون، يوم الإثنين 10 يونيو، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

غينيا بيساو ضد مصر، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ظ