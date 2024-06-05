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أصحاب الجياد يكرم فرق المينى باسكت

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ياسر رشاد - القاهرة -  أقام نادى أصحاب الجياد بالاسكندرية حفل تكريم فرق الميني باسكت أولاد وبنات  تحت رعاية مجلس الإدارة وبحضور سيد سمرة رئيس النادى والمستشاروليد الكنانىى و عادل أبو شادى والدكتور عبد العزيز صبرى أعضاء مجلس الإدارة وفي حضور عبد الوهاب عجمي القائم بأعمال رئيس منطقة الإسكندرية لكرة السلة  والسادة أعضاء منطقة الإسكندرية لكرة السلة والكابتن/تامر مصطفى رئيس جهاز كرة السلة بالنادى وتم تكريم الفرق من مواليد ٢٠١١ الي مواليد ٢٠١٦ أولاد وبنات بملعب كرة السلة بالنادى وسط فرحة كبيرة للاعبى الفرق وأولياء أمورهم بالتكريم .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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