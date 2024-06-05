سموحة يكرم فرق المينى باسكت أولاد وبنات

ياسر رشاد - القاهرة - اقام نادى سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر حفل تكريم لابطال المبنى باسكت بنين وبنات فى حضور ممثلى منطقة الإسكندرية لكرة السلة لفرق الميني باسكت بنين وبنات عن الموسم الرياضي 2023 - 2024

وجاء ذلك بحضور كل من الدكتور "عمر الغنيمي" نائب رئيس مجلس الإدارة، ورامي فتح الله"، وأشرف مختار"، واللواء "أحمد سعيد" المدير التنفيذي، واللواء "ذكي حجازي" مدير النشاط الرياضي، والكابتن "مصطفى سكر" رئيس جهاز كرة السلة، وذلك بحضور الأستاذ "عبد الوهاب عجمي" رئيس منطقة الاسكندرية لكره السلة، وأعضاء مجلس إدارة منطقة الإسكندرية لكره السلة.