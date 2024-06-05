تغطية خاصة.. حفل الأهلي لتدشين مشروع القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد القرش:

تحرير: هند عواد - محمد القرش:

عُقد مساء اليوم الثلاثاء، حفل تدشين استاد خاص للنادي الأهلي"مشروع القرن"، في فرع الشيخ زايد.

وحضر الحفل العديد من الشخصيات البارزة في عالم كرة القدم المصرية.

وحرص لاعبي الأهلي والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على حضور حفل التدشين.

ويمكنكم مطالعة أبرز تفاصيل الحفل الذي أقيم اليوم الثلاثاء، من خلال الروابط التالية:

"حاسس إنها أكتر من حقي".. تصريحات محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في حفل تدشين مشروع القرن

أدلى رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، ببعض التصريحات في حفل تدشين استاد الأهلي "مشروع القرن".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أشرف صبحي: مشروع الأهلي يتماشى مع رؤية الدولة المصرية

أدلى وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، بتصريحات في حفل تدشين استاد الأهلي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

10 صور للجهاز الفني ولاعبي الأهلي من حفل تدشين مشروع القرن

يقام الآن حفل تدشين استاد النادي الأهلي الجديد "مشروع القرن"، في فرع النادي بالشيخ زايد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"الظهور الأول لعلي معلول".. أبرز حضور حفل الأهلي لتدشين مشروع القرن

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع "فيسبوك"، صورا من افتتاح حفل تدشين مشروع القرن، المقام حاليا في فرع النادي بالشيخ زايد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بعد الخسارة من صنداونز بخماسية".. كريم نيدفيد يشكر مجلس إدارة النادي الأهلي لهذا السبب

يقام الآن حفل تدشين استاد النادي الأهلي في حفل خاص بفرع النادي بالشيخ زايد، بحضور العديد من الشخصيات الرياضية البارزة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اللحظات الأخيرة قبل انطلاق حفل تدشين مشروع القرن (صور)

يقيم النادي الأهلي، في التاسعة والنصف مساء اليوم، حفلا لتدشين "مشروع القرن"، وذلك لتوقيع عقود إنشاء ستاد النادي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا