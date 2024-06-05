"الظهور الأول لعلي معلول".. أبرز حضور حفل الأهلي لتدشين مشروع القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع "فيسبوك"، صورا من افتتاح حفل تدشين مشروع القرن، المقام حاليا في فرع النادي بالشيخ زايد.

وحضر الحفل العديد من الكوادر الرياضية، أبرزها أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، وبعض لاعبي الفريق الأول وهم، محمود كهربا وحسين الشحات وكريم نيدفيد، طاهر محمد طاهر، كذلك مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وظهر علي معلول في الحفل للمرة الأولى بعد إصابته بقطع في وتر أكيليس، واضعا "جبيرة" على قدمه.

اقرأ أيضاً:

"حلم الأهلاوية".. موعد حفل مشروع القرن والخطيب يدعو هؤلاء