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"الظهور الأول لعلي معلول".. أبرز حضور حفل الأهلي لتدشين مشروع القرن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع "فيسبوك"، صورا من افتتاح حفل تدشين مشروع القرن، المقام حاليا في فرع النادي بالشيخ زايد.

وحضر الحفل العديد من الكوادر ، أبرزها أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، وبعض لاعبي الفريق الأول وهم، محمود كهربا وحسين الشحات وكريم نيدفيد، طاهر محمد طاهر، كذلك مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وظهر علي معلول في الحفل للمرة الأولى بعد إصابته بقطع في وتر أكيليس، واضعا "جبيرة" على قدمه.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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