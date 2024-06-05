شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يبحث تعويض غياب ميدو جابر أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، إمكانية تعويض غياب ميدو جابر صانع ألعاب الفريق، عن المباراة المقبلة للمصري أمام الزمالك، وذلك بعد رفض اتحاد الكرة الالتماس الذى قدمه النادى البورسعيدى لرفع الإيقاف عن لاعبه قبل مواجهة الزمالك.

وتأكد غياب ميدو جابر، صانع ألعاب النادي المصري، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الزمالك، بعد تعرضه للطرد في مباراة المصري ومودرن فيوتشر الماضية، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وكان المصري قد قدم التماساً إلى اتحاد الكرة لرفع الإيقاف عن اللاعب، غير أن الجبلاية رفضت إلتماس النادي البورسعيدي.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك في الدوري بالجولة السادسة والعشرين من الدوري، والمقرر إقامتها فى السابعة مساء الاثنين السابع عشر من يونيو الجاري، باستاد برج العرب.

ويحتل النادى المصرى المركز الثانى فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.