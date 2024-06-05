شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فوزى لاعب المقاولون يخضع لمرحلة جديدة للتأهيل من الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد فوزي، لاعب المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي، لمرحلة جديدة من التأهيل، وذلك بخوض التدريبات في صالة الجيم، في رحلة التعافي من إصابة الرباط الصليبي.

وكان أحمد فوزي قد أجرى جراحة ناجحة فى الرباط الصليبي، بعد إصابته التى تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه أمام الطلائع في الدوري، ديسمبر الماضي، بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة.

استغل الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة معتمد جمال، فترة التوقف الدولي القائمة بسبب مشاركة المنتخب الوطني فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، لحل الأزمات الدفاعية بالفريق، وذلك قبل العودة لاستكمال المباريات.

وودع المقاولون العرب مسابقة كأس مصر من دور الـ 32، وذلك عقب الهزيمة أمام الترسانة بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين الأربعاء الماضي.

ويستعد المقاولون العرب، لمواجهة طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع الفريقين الأحد 16 يونيو، والذي يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك ضمن منافسات الدوري.

وتأزم موقف المقاولون العرب في جدول مسابقة الدوري ويحتل المقاولون المركز الـ 17 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 16 نقطة، بعدما خاض الفريق 23 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 3 مباريات فقط، وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 36.