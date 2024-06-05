أجاي: مازلت أتلقى دعما من جماهير الأهلي والعودة للتألق مسألة وقت

ياسر رشاد - القاهرة - أكد النجم النيجيري جونيور أجاي لاعب فريق سموحة أنه مازال يتلقى الدعم من جمهور النادي الأهلي فريقه السابق، بالرغم من الرحيل عن القلعة الحمراء قبل عدة مواسم.

وقال أجاي في تصريحات خلال برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: " مريت بظروف صعبة بسبب الإصابة وطول فترة غيابي عن الملاعب ".

وأضاف: "سعيد بتسجيلي في شباك الإسماعيلي بعد غياب لمدة موسمين عن الملاعب، مازلت أتلقى دعما من جماهير الأهلي والعودة للتألق مسألة وقت، ووجودي في النادي الأهلي أفضل فترة في حياتي".

وتابع: "حزين لرحيلي عن الأهلي ولست غاضبا من موسيماني، لا أحمل مشاعر سيئة تجاه موسيماني ولدي ذكريات رائعة مع الأهلي

واختتم النجم النيجيري تصريحاته قائلًا: " حينما تعادل الأهلي مع الترجي في تونس عرفت بتتويج الفريق باللقب، علي معلول صديقي المقرب وسيعود أقوى ".