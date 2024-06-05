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المنتخب الأولمبى يواصل تحضيراته لمباراة كوت ديفوار الأولى وديا

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القاهرة - سامية سيد - يواصل المنتخب الأوليمبي لكرة القدم تدريباته خلال معسكره بالقاهرة استعدادا لوديتي كوت ديفوار يومى 7 و11 يونيو الجاري وذلك ضمن برنامج إعداد الفراعنة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وشهد معسكر المنتخب الأولمبي تدريبات قوية وفقرات فنية متنوعة تحت قيادة  البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب وتياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وليونياردو مخطط الأحمال ، بينما قاد سيد السويركي مدرب الحراس تدريبات منفردة مع الحراس الثلاثة : حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا ونديم.

وتضم قائمة المنتخب كل من: "حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري - محمد سيحا - نديم، والدفاع: أحمد سيد - كريم الدبيس - حسام عبد المجيد - - محمد طارق - أحمد عيد - محمد مغربي - عمر فايد - إياد العسقلاني. محمد حمدي".

وفي خط الوسط يتواجد كل من: محمود صابر - محمد شحاتة - محمود جهاد - أحمد قطة - مصطفى - أحمد نادر حواش - عمر الساعي - زياد كمال - على زعزع، وفي الهجوم: أسامة فيصل - بلال مظهر".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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