شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يواصل تحضيراته لمباراة كوت ديفوار الأولى وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المنتخب الأوليمبي لكرة القدم تدريباته خلال معسكره بالقاهرة استعدادا لوديتي كوت ديفوار يومى 7 و11 يونيو الجاري وذلك ضمن برنامج إعداد الفراعنة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وشهد معسكر المنتخب الأولمبي تدريبات قوية وفقرات فنية متنوعة تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب وتياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وليونياردو مخطط الأحمال ، بينما قاد سيد السويركي مدرب الحراس تدريبات منفردة مع الحراس الثلاثة : حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا ونديم.

وتضم قائمة المنتخب كل من: "حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري - محمد سيحا - نديم، والدفاع: أحمد سيد - كريم الدبيس - حسام عبد المجيد - - محمد طارق - أحمد عيد - محمد مغربي - عمر فايد - إياد العسقلاني. محمد حمدي".

وفي خط الوسط يتواجد كل من: محمود صابر - محمد شحاتة - محمود جهاد - أحمد قطة - مصطفى ميسي - أحمد نادر حواش - عمر الساعي - زياد كمال - على زعزع، وفي الهجوم: أسامة فيصل - بلال مظهر".