شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل ملف الراحلين لحين حل أزمة إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب تأجيل الحديث عن ملف الراحلين عن الفريق فى الوقت الحالى لحين حل أزمة إيقاف القيد التى تم توقيعها على الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق والتى تبلغ 2 مليون و400 الف يورو.

وجاء قرار تأجيل ملف الراحلين بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، حتى لا يتأثر مستوى اللاعبين ممن كثر الحديث عن رحيلهم خلال الميركاتو الصيفى وعلى رأسهم ابراهيما نداى والبنينى سامسون أكينيولا بالإضافة إلى محمود علاء

ويخشى الزمالك استمرار إيقاف قيد الزمالك 3 فترات متتالية، مقابل إخطار عدد من اللاعبين برحيلهم بنهاية الموسم، ويكون الفريق قد خسر جهد أكثر من لاعب حال عدم حل الأزمة وعدم القدرة فى التعاقد مع صفقات جديدة اذا ما رحل من تم تحديد اسماؤهم.

وطلب جوميز من إدارة الزمالك عدم الحديث عن أسماء اللاعبين المقرر رحيلهم لفرض مزيد من التركيز وحتى لا يتراخى اللاعبون داخل الملعب.