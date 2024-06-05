شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يرفض المجازفة بالونش فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التعجل فى عودة محمود حمدى الونش إلى المشاركة مع الفريق مرة أخرى بعد اقتراب تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التى تعرض لها خلال الاشهر الماضية والتى ابعدته عن المشاركة مع الأبيض الفترة الاخيرة.

وجاء قرار جوميز تجنبا لتفاقم الإصابة وتكرارها حال الضغط على اللاعب ومشاركته في التدريبات الجماعية فى الوقت الحالى.

ويدرس جوميز عدم الاستعانة بالونش خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد أو آخر مباراتين من بطولة الدورى.

من ناحية أخرى، دخل عدة لاعبين اهتمامات مسئولى نادى الزمالك خلال الفترة الأخيرة تمهيداً للتفاوض معهم وضمهم للفريق خلال الميركاتو الصيفي لتدعيم صفوف الفريق الأبيض، فى ظل سياسة التخلص من الأجانب المتواجدين فى الفريق لعدم تقديمهم المردود المطلوب.

وعلى رأس المطلوب ضمهم للزمالك كل من أشرف بن شرقي لاعب الفريق السابق، أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا، بالإضافة إلى عمرو الجزار من المحلة، وشادى رضوان من الأهلى، وكريم العراقى لاعب المصرى.