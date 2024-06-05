الامارات | محمد جلبوت مدربا لحتا في دوري الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي حتا تعاقده مع المدرب المواطن محمد جلبوت مديرا فنيا للفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى 2024-2025، وذلك عقب هبوط الفريق من دوري أدنوك للمحترفين بعد موسم واحد فقط قضاه الفريق بالمحترفين.

ونشر النادي خبر تعاقده مع المدرب المواطن عبر حساب النادي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في حضور المدير التنفيذي للنادي علي عبدالله البدواوي، وسبق للمدرب محمد جلبوت العمل مدربا في أندية العربي ودبا الحصن والإمارات والحمرية

وكان المدرب محمد جلبوت قد نجح من قيادة نادي الامارات للصعود لدوري المحترفين في الموسم 2022-2023، في أبرز انجازاته التدريبية كما وعمل مدربا مساعدا في شباب الأهلي.