موعد مباراة فرنسا ولوكسمبرج الودية اليوم والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب فرنسا مباراة ودية ضد منتخب لوكسمبرج مساء اليوم الأربعاء في إطار تحضيرات الديوك للمشاركة في بطولة أمم أوروبا يورو 2024 والتي ستقام في ألمانيا خلال الشهر الجاري.

ويدخل المنتخب الفرنسي مواجهة اليوم الودية ضد لوكسمبرج بقيادة المدير الفني ديديه ديشامب وعينه على الفوز وتقديم مباراة قوية من أجل تحفيز اللاعبين قبل انطلاق بطولة اليورو.

ويستهدف ديشامب من مباراة اليوم الاستقرار على تشكيل نهائي لمنتخب الديوك استعدادًا لبطولة أمم أوروبا والتي يسعى للتتويج بها.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة كندا يوم الأحد المقبل في التجربة الودية الأخيرة قبل بطولة اليورو والتي ستنطلق بمواجهة النمسا يوم 17 يونيو على ملعب مركور شبيل أرينا لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.

موعد مباراة فرنسا ولوكسمبرج والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فرنسا ضد لوكسمبرج في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، كما ستنقل عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.