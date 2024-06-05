تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام لوكسمبرج

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل منتخب فرنسا أمام نظيره أمام نظيره لوكسمبرج، والمقرر إقامتها فى العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، ضمن تحضيرات "الديوك" للمشاركة فى بطولة كأس أمم أوروبا المقبلة "يورو 2024".

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع

حراسة المرمى: مانيان، أريولا، سامبا.

الدفاع: كلوس، ثيو هيرنانديز، كوناتي، أوباميكانو، كوندي، ميندي، بافارد، ساليبا.

الوسط: تشواميني، كامافينجا، رابيو، كانتي، يوسف فوفانا، جريزمان.

الهجوم: مبابي، عثمان ديمبلي، باركولا، كولو مواني، كومان، ماركوس تورام، جيرو.

ويستعد المنتخب الفرنسي لملاقاة منتخب لوكسمبورغ في مباراة ودية على هامش الإستعدادات لبطولة كأس أمم أوروبا 2024 والتي سوف تبدأ يوم 14 يونيو الحالي وتنتهي يوم 14 يوليو المقبل.



ويتواجد المنتخب الفرنسي في المجموعة الرابعة في بطولة يورو 2024 والتي تضم أيضا كل من بولندا والنمسا وهولندا.