اليوم.. حسام حسن يعقد مؤتمرًا صحفيًا قبل المران الختامي لمنتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مرانه الختامى، اليوم الأربعاء، استعداداته للمباراة المرتقبة أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو، المقرر إقامتها مساء غد الخميس على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

مؤتمر صحفي لحسام حسن قبل المران



ويعقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، للحديث عن استعدادات الفراعنة لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

ويبدأ المؤتمر الصحفي لحسام حسن في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويقام في قاعة المؤتمر باستاد القاهرة الدولي.



ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر مرانا خفيفا ينطلق في السابعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي، على أن يتضمن بعض تدريبات الجري والإحماء، إلى جانب بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.



