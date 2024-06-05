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موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم 2026

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني لمواجهة منتخب بوركينا فاسو من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم

ويستضيف منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو، في العاشرة مساء غد الخميس ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.
 

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026
وتُعَد مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات تصفيات كأس العالم 2026، وبالتالي هي القنوات الناقلة لـ مباراة مصر ضد بوركينا فاسو.


مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة للمونديال
ويقع منتخبا مصر وبوركينا فاسو ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برفقة مصر، وجيبوتي وسيراليون.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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