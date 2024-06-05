موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية اليوم والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب تونس لخوض مواجهة مهمة ضد غينيا الاستوائية والتي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على الملعب الاولمبي حمادي العقربي، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا.

ويدخل منتخب تونس مباراة اليوم بروح معنوية عالية بعد تحقيق العلامة الكاملة في التصفيات والفوز في أول جولتين.

ويتربع المنتخب التونسي على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، مالاوي و ساوتومي و برينسيب، متساويًا مع غينيا الاستوائية في النقاط بـ6 نقاط لكل منهما.

على الجانب الأخر يبحث منتخب غينيا الاستوائية عن تحقيق الفوز من أجل اقتناص صدارة جدول ترتيب المجموعة، وإيقاف قطار المنتخب التونسي المنطلق بقوة نحو بطاقة التأهل.

موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية والقناة الناقلة

المباراة ستنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 8:00 بتوقيت تونس، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق الرياضي حاتم بطيشة.