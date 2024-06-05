شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطلب تقرير عن مصابى الزمالك مع المنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك من الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة إعداد تقرير عن لاعبى الفريق المصابين، خاصة ممن تعرضوا للإصابة مع المنتخبات وهم أحمد فتوح وسيف الجزيرى.

واطمأن جوميز من محمد أسامة على حالة الثنائى مطالبا بمتابعتهم حتى تمام الشفاء من الإصابة التى لحقت بالثنائى.

وتعرض فتوح لاصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو، فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026،بينما تعرض سيف الجزيرى لاصابة مع منتخب تونس فى الاستعداد للتصفيات أيضا.