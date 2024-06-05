شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن ودية لتجهيز لاعبيه فى فترة توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مارسيل كولر المدير الفني للأهلي خوض فريقه مباراة ودية أو أكثر خلال فترة توقف الدوري من أجل إكساب لاعبيه حساسية المباريات وعدم التأثر سلبا بعد الحصول على فترة راحة لمدة أسبوع والابتعاد عن خوض مباريات رسمية منذ يوم 25 مايو الماضي.

ويناقش كولر مع جهازه المعاون إمكانية خوض مباراة ودية أو أكثر في الأيام القادمة، وإمكانية مواجه أحد فرق الدوري الممتاز أو دوري المحترفين، او الاكتفاء بلعب "تراي ماتش" مع فريق الشباب بالنادي كما حدث في أكثر من مناسبة سابقة لتجهيز اللاعبين بشكل جيد قبل مواجهة فاركو يوم 14 يونيو الجاري في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وتتوقف المسابقات المحلية حالياً بسبب انطلاق معسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن، اليوم الثلاثاء ويواجه المنتخب بوركينا فاسو يوم الخميس 6 يونيو باستاد القاهرة الدولي، ثم يخرج لمواجهة منتخب غينيا بيساو يوم الاثنين 10 من الشهر المقبل فى تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الجمعة 14 يونيو باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلى المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً.

فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32.