شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تغريم أفشة فى الأهلى وموعد انتظامه بالمران الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للأهلي توقيع غرامة مالية على محمد مجدي أفشة على خلفية تصريحاته التلفزيونية الأخيرة، والتي أثارت استياء وغضب مسئولي القلعة الحمراء وزملائه في الفريق.

وغاب محمد مجدي أفشة عن المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه خلال اليومين الماضيين، واكتفى بخوض تدريبات منفردة داخل الجيم عقب عودة الأهلي لاستئناف التدريبات عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين منذ التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، تنفيذا لقرار الجهاز الفني.

وخاض أفشة تدريبات منفردة على خلفية التصريحات التلفزيونية التي أدلى بها اللاعب مؤخرا وأثارت حالة من الغضب داخل النادي وبين زملائه، حيث طلب مارسيل كولر المدير الفني استبعاد اللاعب من التدريبات الجماعية، مراعاة لغضب بعض زملائه من تلك التصريحات.

ومن المنتظر أن يعود أفشة للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية بدءا من اليوم الأربعاء بعد تغريم اللاعب وتحذيره من الإدلاء بأية تصريحات في الفترة القادمة.